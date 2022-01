Ce que Ansoumana Dione attend du prochain ministre de la Santé

Santé mentale : 1er dossier du prochain Ministre de la Santé et de l’Action Sociale ! (Par Ansoumana DIONE)

Au sortir des élections locales du 23 janvier 2022, le chef de l’Etat Macky SALL a annoncé la nomination d’un Premier Ministre et l’installation d’un nouveau gouvernement, avec un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale qui devra s’occuper, normalement, en priorité, de la santé mentale au Sénégal. Jusqu’ici, les citoyens sont confrontés à d’énormes problèmes de troubles mentaux, sans que les autorités sanitaires ne prennent des mesures, pour y apporter des solutions.

En tout cas, c’est avec beaucoup d’espoir que nous attendons, après la grosse déception, vécue durant cinq longues années avec Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, l’arrivée du prochain Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. L’errance des malades mentaux doit être résolue, vu l’insalubrité et l’insécurité qu’elle engendre. Le Président Macky SALL ne gagnerait-il pas avec un Sénégal sans malade mental errant, ce qui est bien possible, à partir de cette année 2022 ?

C’est pourquoi, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), invite le prochain Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, à bien vouloir accorder une attention toute particulière à la santé mentale des sénégalais, devenue fragile, pour des raisons multiples. De plus en plus, nous assistons à des scènes de violences, de folies et de suicides, dues à l’absence de politique de santé mentale, surtout en matière de prévention.

Rufisque, le 28 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)