CENTIF : Déclarations en forte hausse et 46 dossiers transmis à la justice

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024. Un document de 54 pages qui revient sur les avancées majeures du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). L’année écoulée restera marquée par la sortie du Sénégal de la liste grise du Groupe d’Action financière (GAFI), le 25 octobre 2024.

Les chiffres confirment une montée en puissance du dispositif. La Centif a enregistré 928 déclarations d’opérations suspectes (DOS) en 2024, contre 807 l’année précédente (+15 %). Les banques et établissements financiers représentent à eux seuls 83 % des signalements.

Les déclarations de transactions en espèces (DTE), obligatoires pour les opérations supérieures à 15 millions de FCFA, ont quant à elles bondi de 151 %, atteignant 42,7 millions contre 17 millions en 2023.

La fraude reste l’infraction la plus détectée (60 % des cas), suivie de la corruption, des infractions fiscales et des violations à la réglementation des changes. En revanche, les cas de faux et usage de faux ou de contrebande ont reculé.

Le rapport met également en lumière de nouvelles typologies de blanchiment il s’agit de : escroquerie sur les deniers publics via des sociétés écrans et prête-noms, exploitation des plateformes de jeux en ligne, manipulation de contrats d’assurance-vie, transferts occultes dans le secteur extractif, recours croissant aux cryptomonnaies.

En 2024, la Centif a transmis 46 dossiers au Procureur du Pool judiciaire financier (PJF), en hausse par rapport à 2023. Les classements sans suite ont, eux, reculé de 36 %, ce qui traduit « une meilleure qualité des analyses », selon le rapport.

Inscrit depuis janvier 2021 sur la liste des juridictions sous surveillance, le Sénégal s’était engagé à exécuter un plan de 49 mesures correctives. « L’atteinte de ces résultats est le fruit d’une synergie entre les acteurs nationaux et les partenaires internationaux », souligne le président de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, dans l’avant-propos du rapport.

