Serigne Saliou Bousso initie un cadre de concertation, JOTTALI

Dans un communiqué de presse dont ww.xibaaru.sn a reçu une copie, Serigne Saliou Bousso, par ailleurs adjoint au maire de Mbacké, d’annoncer la mise sur pied d’une plateforme politique et donne rendez-vous au mois de Janvier prochain pour un lancement.

Voici l’inégralité du Communiqué de presse :

Mbacké le 15 Septembre 2025

Plate-forme JOTTALI

Échos de la Majorité Silencieuse

Slogan : Yaatal Ngir Jotale

Après trois décennies d’activités sociales, d’écoute, d’observations et de voyages dans la diaspora, Serigne Saliou Bousso le coordinateur de la Plate-forme JOTTALI s’engage résolument aux côtés du peuple sénégalais, en offrant un cadre privilégié d’écoute, de concertation, de réflexion et d’actions sociales et culturelles pour un développement humain durable, ouvert à l’ensemble de nos compatriotes vivant tant sur le territoire national que dans la diaspora.

Fidèle à sa vocation, JOTTALI constitue une tribune de dialogue et d’action, nourrie par l’esprit de responsabilité, la discipline, la connaissance et l’ouverture, avec pour finalité le renforcement de la citoyenneté et la promotion du développement harmonieux de nos villes et de notre pays.

À cet effet, la Plate-forme Jottali convie l’ensemble des acteurs et sympathisants à prendre part à la rencontre prévue :

Au mois de janvier 2026 à Mbacké.

La date exacte vous sera communiquée ultérieurement.