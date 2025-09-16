Portée disparue…une femme retrouvée morte à Pikine

Une découverte macabre a été faite à Pikine Texaco ! Le corps de Sokhna Fall, une femme de 35 ans souffrant de troubles psychiques, a été retrouvé noyé dans la fosse d’une station de collecte des eaux usées. Selon Les Échos, la victime était portée disparue, après avoir quitté sa maison familiale à Icotaf, depuis le 12 août.

L’état de décomposition avancée du corps a rendu une autopsie impossible. Le procureur a donc ordonné son inhumation. D’après le journal, les éléments recueillis sur place laissent penser à une chute accidentelle dans la fosse.