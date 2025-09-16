Jeune tué à Liberté 6…le meurtrier passe aux aveux

Un drame s’est produit dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre 2025 à Liberté 6, dans la Cité Baraque. Une bagarre entre jeunes a viré au drame et a coûté la vie à Cheikhouna Sow, 30 ans, sans emploi et habitant le quartier.

Le commissariat d’arrondissement de Dieuppeul, dirigé par le commissaire Thioub, a été alerté par un appel du délégué de quartier, A. Sèye, signalant qu’un jeune homme avait succombé à ses blessures après une rixe selon des sources de Seneweb . La victime, évacuée à l’hôpital Principal, n’a pas survécu malgré les soins reçus.

Les premières constatations et témoignages recueillis, notamment auprès du frère du défunt, ont permis d’identifier l’agresseur présumé comme étant M. Ba, 25 ans environ, mécanicien domicilié à Grand-Yoff. Informé de la situation, le commissariat de Grand-Yoff a interpellé le suspect avant de le mettre à la disposition de la police de Dieuppeul.

Face aux enquêteurs, M. Ba a reconnu les faits tout en évoquant une provocation. Il a affirmé que la victime, en état d’ivresse, l’aurait insulté et menacé avec un tesson de bouteille. Il aurait alors répliqué en s’armant lui aussi d’un tesson, ce qui a entraîné une altercation violente. Selon lui, les deux se sont blessés avant qu’il ne rentre chez lui, ignorant que son adversaire allait succomber à ses blessures quelques heures plus tard.

Le mis en cause est actuellement placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Dieuppeul pour coups mortels.