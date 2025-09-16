Affaire Waly Seck : Pas de mandat d’arrêt

Le Témoin dément, dans son édition de ce mardi 16 septembre, les rumeurs faisant état d’un mandat d’arrêt contre le chanteur Waly Ballago Seck. Bien que son nom soit cité dans un rapport de la CENTIF, l’artiste ne fait l’objet d’aucune poursuite à ce jour. Toutefois, en raison de cette affaire de blanchiment de capitaux, il a suspendu ses activités musicales pour une durée indéterminée. Selon le journal, repris par Seneweb, d’autres personnalités de premier plan pourraient être entendues dans le cadre de l’enquête en cours.