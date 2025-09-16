Mbagnick Diop placé en garde à vue

Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), a été placé en garde à vue après une longue audition, de 11h à 22h, par la Division des investigations criminelles (DIC).

Le Témoin, qui donne l’information, souffle qu’il est cité dans un rapport de la CENTIF, aux côtés de l’artiste Wally Ballago Seck, dans le cadre d’une information judiciaire menée par le Pool judiciaire financier (PJF).

À l’issue de son audition, Mbagnick Diop a passé la nuit au commissariat du Port et pourrait être déféré devant le parquet ce mardi, avance la même source, reprise par Seneweb.