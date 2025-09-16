Adieu, Doudou, mon fils, mon aîné (Par Talla Sylla)

Adieu, Doudou, mon fils, mon aîné

Il s’appelait Amadou Yoro Diop sur les papiers, mais pour nous, pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin, il était simplement Doudou. Le doux Doudou. C’est sous ce nom d’une tendresse infinie qu’il a pris son envol ce 12 septembre, par une triste journée de pluie et de vent. Un envol vers un ciel qu’il a toujours regardé avec la foi et la sérénité d’un homme de cœur.

Doudou, tu n’étais pas seulement un militant, un collègue, un ami. Pour moi, Talla, tu étais mon fils, mon aîné. Tu as été confié à mon soin par ton père, et ta mère, Sokhna Fatma, a scellé cette confiance avec une grâce qui nous a liés pour toujours. Et comme un écho à notre affection, ton fils aîné porte le même nom que moi, Talla. C’est l’un de ces symboles qui disent tout sans un mot.

Ta présence était un cadeau. Au sein de l’Alliance Jëf Jël, tu n’as cessé de servir le Sénégal avec un dévouement total. Tu portais en toi la terre, l’eau, le vent et la flamme de cet engagement. Tu étais l’homme des affaires sociales, de la culture et des sports, celui qui a co-fondé Doxu Safar, avec le seul but d’aider les autres.

Mais au-delà de ton action, c’était ta nature même qui était un baume. Tu marchais à ton rythme, refusant la précipitation du monde. Ta seule ambition semblait être d’apporter un sourire, une lueur d’espoir, même à ceux qui t’avaient blessé. Ta courtoisie exquise et la sincérité de ton amitié resteront gravées dans nos cœurs comme un exemple de bonté pure.

En ce 14 septembre, jour de tes funérailles, le destin a voulu que nous célébrions aussi Elhadji Abdoul Aziz Sy Dabakh. Et la coïncidence ne s’arrête pas là : tu es né un… 14 septembre. Tout un symbole. Comme si le ciel avait voulu te lier à l’une des plus grandes figures de justesse et de vérité.

Ta mère et ton épouse ont accepté cette décision divine avec un courage surhumain, mais les cœurs de tous tes proches, de tes amis et de tes collègues, sont brisés. Ils pleurent leur Doudou de cœur, ce frère, ce fils, cet ami.

Amadou Yoro Diop, Doudou, que ton âme trouve le repos éternel au Paradis Firdawsi. Ton souvenir restera une flamme douce et vivante dans nos mémoires.

Talla Sylla