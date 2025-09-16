Fass-Mbao : Deux individus arrêtés après une tentative de vol avec violence

Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus impliqués dans une tentative de vol avec violence, commise de nuit et en réunion, dans la localité de Fass-Mbao.

Les faits se sont déroulés à la sortie d’une soirée dansante organisée au centre polyvalent de Fass-Mbao. Selon les informations recueillies, les mis en cause ont attaqué un groupe de jeunes. L’un d’eux, le plaignant, a reçu un coup de couteau à la main porté par les agresseurs.

Avec l’aide de ses amis, la victime est toutefois parvenue à neutraliser l’un des assaillants. Ce dernier, violemment pris à partie par la foule et grièvement blessé, a été évacué d’urgence à l’hôpital de Pikine pour recevoir des soins.

Les investigations menées par la brigade de recherche ont ensuite permis de localiser et d’arrêter son complice dans la même zone. Les deux mis en cause ont finalement été déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes.