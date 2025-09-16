Le client d’un restaurant meurt étouffé par morceau de viande

Le drame s’est produit dimanche dans un restaurant de Plougastel-Daoulas, dans le Finistère. Vers 21H00, un homme de 61 ans était en train de dîner lorsqu’il s’est étouffé en avalant de travers un morceau de viande.

Plusieurs clients présents dans la salle se sont levés de leur table pour lui prodiguer des gestes de premiers secours.

Ils ont été relayés par les pompiers, arrivés sur les lieux. Malgré les massages cardiaques, le décès du sexagénaire a été constaté sur place.

Ce client était un habitué des lieux. Il y venait dîner chaque dimanche soir, seul ou avec un ami. Ce dimanche, il était accompagné et avait commandé un plat de viandes.

