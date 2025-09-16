Une étudiante, enlevée, ligotée, violée et poignardée…son meurtrier sera exécuté

Les faits s’étaient déroulés le 29 janvier 1993 dans le comté de Tippah, dans le nord du Mississippi (Etats-Unis).

Kristy Ray, 20 ans, se trouvait seule dans la maison familiale lorsqu’un individu s’était introduit dans le domicile et l’avait enlevée.

Charles Ray Crawford avait emmené l’étudiante de force dans une forêt où il l’avait ligotée à un arbre. L’homme de 27 ans l’avait ensuite violée puis tuée à coups de couteau

La victime était étudiante au Northeast Mississippi Community College et travaillait à temps partiel à la Sunburst Bank.

Quand sa mère était rentrée au domicile familial vers 19H00, elle avait constaté l’absence de Kristy et avait découvert une demande de rançon de 15.000 € en échange de la libération de sa fille alors qu’elle était déjà morte.

Charles Ray Crawford avait été condamné à mort le 23 avril 1994. Il avait également été reconnu coupable d’avoir agressé une femme à coups de marteau à la tête et d’avoir violé une jeune fille de 17 ans.

Après avoir passé plus de 30 ans dans le couloir de la mort, Charles Ray Crawford sera exécuté le 15 octobre à l’âge de 59 ans.

