Gouvernement 2…Ousmane Sonko parie sur la rigueur et l’efficacité

Les récentes prises de fonction des ministres du gouvernement d’Ousmane Sonko marquent un tournant décisif. Les nominations de Déthié Fall au ministère des Infrastructures et de Me Mouhamadou Bamba Cissé à celui de l’Intérieur ont donné lieu à des cérémonies de passation de service qui n’ont rien de protocolaire. Elles ont plutôt servi de plateformes pour exposer la philosophie de la nouvelle gouvernance : rigueur, transparence et engagement total. Ce choix de personnalités fortes et spécialisées interroge sur la stratégie du Premier ministre pour donner corps au slogan « Jub Jubba Jubbanti ».

Le portefeuille de Déthié Fall est un concentré de défis. En plus des infrastructures traditionnelles, son ministère hérite de programmes stratégiques comme le PUMA, le PUDC et PROMOVILLES, autrefois sous la tutelle du ministère de la Famille. Cette centralisation, si elle est présentée comme un gage d’efficacité par l’ancienne ministre Maimouna Dièye, est aussi un pari risqué. Elle met sur les épaules de Déthié une pression immense pour coordonner des projets divers et complexes, tout en devant garantir une gestion irréprochable des fonds publics.

Ses déclarations sur la rigueur budgétaire et l’exigence de transparence, bien que rassurantes pour le contribuable, soulèvent des questions sur la capacité du ministère à absorber cette charge de travail et à maintenir le cap face à des entreprises et des équipes habituées à des rythmes différents. Le pari est que le professionnalisme de ce « polytechnicien » sera suffisant pour transformer les paroles en actes et éviter les écueils de la bureaucratie et des lenteurs administratives.

De son côté, Me Mouhamadou Bamba Cissé prend les rênes d’un ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique dans un contexte social et politique délicat. Son profil de juriste est un signal fort, indiquant une volonté de restaurer la confiance dans les institutions de sécurité en s’appuyant sur les principes de l’État de droit. Sa référence à la souveraineté, la justice et la tranquillité publique résonne positivement, mais les attentes du public sont immenses.

Beaucoup d’observateurs se demandent si ce nouveau ministre saura concilier les exigences de la sécurité nationale avec le respect des libertés publiques ? Le défi sera de taille pour maintenir l’ordre et la sécurité sans compromettre les droits des citoyens, surtout dans un pays où les récents mouvements de contestation ont mis à rude épreuve le dialogue entre l’État et la société civile.

Le choix d’Ousmane Sonko d’opter pour des ministres aux profils techniques et axés sur les résultats semble logique pour concrétiser ses promesses. Il montre une volonté de dépasser les nominations purement politiques pour privilégier l’efficacité et la performance.

Désormais, ces déclarations de bonne intention doivent maintenant se traduire par des actions concrètes. Le « Jub Jubba Jubbanti » ne peut être qu’un slogan. La population attend des infrastructures de qualité livrées dans les délais, des routes praticables, et une sécurité qui ne soit pas synonyme de répression.

L’attente est forte, et la marge d’erreur pour ce nouveau gouvernement est mince. Le succès de cette nouvelle équipe dépendra de sa capacité à transformer ces premières promesses en une réalité quotidienne pour tous les Sénégalais. Comme l’a dit Xibaaru dans son édition de ce lundi, les Sénégalais attendent beaucoup du régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn