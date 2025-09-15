Dakar : Vaste opération de la gendarmerie contre l’insécurité

La Légion de gendarmerie de Dakar a mené, dans la nuit du 12 au 13 septembre, une opération d’envergure visant à renforcer la sécurité des populations et de leurs biens dans plusieurs localités de la banlieue.

L’intervention, conduite entre 22 heures et 4 heures du matin, a mobilisé la brigade territoriale de Sangalkam, deux escadrons de la Légion d’intervention, deux équipes cynophiles et deux cellules du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Les opérations ont ciblé les zones de Kounoune, Sangalkam et Keur Ndiaye Lo, identifiées comme sensibles face aux cambriolages.

Selon le bilan communiqué, 128 véhicules ont été contrôlés, dont 5 immobilisés pour diverses infractions. Neuf motos ont également été inspectées. Au total, 108 personnes ont été contrôlées, dont 20 interpellées pour identification. La gendarmerie rapporte aussi la saisie de huit permis de conduire, la découverte d’un sachet contenant une poudre blanche non identifiée abandonné par un trafiquant, ainsi que l’encaissement de 51 000 francs CFA d’amendes forfaitaires.

Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie de sécurisation de la capitale, témoigne de la volonté des forces de l’ordre de renforcer leur présence sur le terrain afin de réduire l’insécurité dans la région de Dakar.