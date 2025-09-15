Haute Cour de justice : Mansour Faye auditionné au fond

Il était 12 h 05, ce lundi 15 septembre 2025, lorsque Amadou Mansour Faye a comparu devant la Haute Cour de justice. Vêtu de blanc, bloc-notes et bouteille d’eau à la main, l’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale est arrivé sous escorte d’un garde pénitentiaire.

Devant la commission d’instruction, le maire de Saint-Louis a été entendu au fond dans l’affaire de la surfacturation du riz destiné aux ménages vulnérables durant la pandémie de Covid-19. Détenu à Rebeuss depuis le 26 mai 2025, il fait face à de graves charges : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. Le dossier porte sur une commande de riz jugée surfacturée à hauteur de 2,749 milliards F CFA.

Entouré d’une dizaine d’avocats, Mansour Faye a rejeté les accusations. Selon des informations de Seneweb, il a soutenu que la Cour des comptes n’avait jamais recommandé de poursuites à son encontre, ni pour faute de gestion, ni pour détournement. Il a également affirmé avoir été « le seul ministre du gouvernement à lancer un appel d’offres par souci de transparence, alors même que l’urgence ne l’y obligeait pas », invoquant à l’appui un décret présidentiel encadrant la procédure.

Contestant le fondement juridique du dossier, l’ex-ministre a par ailleurs dénoncé la référence à un arrêté du ministère du Commerce datant de 2013, qui fixait le prix de la tonne de riz à 250 000 F CFA. Selon lui, en 2020, en pleine crise sanitaire, le prix de la tonne était de 275 000 F CFA. Il a ajouté que l’arrêté de 2013 était devenu caduc, en vertu d’un décret de 1995 stipulant que les arrêtés ministériels fixant les prix des denrées et services ne peuvent excéder une durée d’un an.

L’audition s’est close vers 14 h 30. Mansour Faye a ensuite été reconduit dans sa cellule à la prison de Rebeuss, sous bonne escorte.

Source : Seneweb