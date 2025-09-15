Nouvelle taxe sur le mobile money : l’UNCS alerte sur une menace pour l’inclusion financière

Le 1er août, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté un plan de redressement économique et social (2025-2028) visant à mobiliser 220 milliards de FCFA pour faire face à une crise budgétaire marquée par un déficit de 12,3 % et une dette publique proche de 100 % du PIB, selon un rapport de la Cour des comptes publié en février.

Parmi les mesures phares figure une nouvelle fiscalité numérique : une taxe de 0,5 % sur toutes les transactions de mobile money, assortie d’un prélèvement de 0,1 % directement appliqué aux clients, ainsi qu’une taxe de 1,5 % sur les paiements marchands et la fiscalisation des sites de paris sportifs. Dans un pays où plus de 90 % des adultes utilisent un portefeuille électronique, cette réforme provoque de vives inquiétudes.

Lors de son annonce, Ousmane Sonko a défendu cette orientation en soulignant que le numérique constituait une niche jusqu’ici sous-fiscalisée. La mesure, adoptée le 30 juillet en Conseil des ministres, doit contribuer à réduire le déficit budgétaire. Mais l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) met en garde contre ses effets pervers. Dans une contribution publiée le 15 septembre, l’organisation estime que la taxation du mobile money risque de ralentir la dynamique de digitalisation et de compromettre l’inclusion financière.

Le mobile money occupe une place centrale dans la vie économique du pays. En 2025, les transactions via Orange Money, Wave ou Free Money ont atteint 15 300 milliards de FCFA, selon les chiffres de la BCEAO et du ministère des Finances. Dans un contexte où seulement 26 % de la population est bancarisée, plus de 90 % des adultes se tournent vers les portefeuilles électroniques pour leurs transferts, paiements et épargne. La baisse des frais de transfert, passés de 4 % en 2018 à 1 % grâce à la concurrence, a permis aux Sénégalais d’économiser chaque année près de 125 milliards de FCFA. Pour l’UNCS, cette révolution a permis de sécuriser les échanges, de réduire la circulation de cash et de favoriser la modernisation de l’économie informelle.

Mais la nouvelle fiscalité, prévient l’organisation, pourrait inverser cette tendance. Elle souligne que les frais supplémentaires risquent de décourager les petits transferts de 2 000 à 10 000 FCFA, souvent essentiels pour les ménages modestes, et de pousser les usagers à revenir au cash, avec tous les risques que cela comporte. L’UNCS dénonce également une double imposition, entre les frais opérateurs et la taxe de l’État, perçue comme une injustice fiscale pour des consommateurs qui contribuent déjà via la TVA et les droits de douane. Elle alerte enfin sur une perte de compétitivité face à certains pays voisins qui subventionnent le mobile money pour en encourager l’usage.

En réponse, l’organisation propose plusieurs alternatives : taxer les bénéfices des opérateurs plutôt que les clients, limiter la mesure aux gros transferts, renforcer l’interopérabilité pour stimuler la concurrence, réinvestir les recettes fiscales dans un fonds de soutien à l’inclusion financière et ouvrir un dialogue avec les parties prenantes.

« Le mobile money est devenu un service de première nécessité, au même titre que l’eau, l’électricité ou la téléphonie. Y appliquer une taxation directe sur les clients revient à pénaliser les plus vulnérables et à compromettre des acquis essentiels en matière d’inclusion financière », affirme Ibrahima Dramé, président de l’UNCS.