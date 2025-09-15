Passation de service : Khady Diène Gaye transmet le flambeau de la Culture à Amadou Ba

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a officiellement passé le témoin à son successeur, Amadou Ba, à la tête du ministère de la Culture. Dans un message empreint de reconnaissance et de fierté, elle est revenue sur les dix-huit mois passés à diriger ce département stratégique, de mai 2024 à septembre 2025.

Elle a d’abord exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en elle. Elle a salué la « vitrine du Sénégal » que constitue le ministère de la Culture, levier essentiel de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Durant son mandat, plusieurs réformes et réalisations majeures ont marqué son passage. Parmi elles : l’adoption du décret sur la rémunération pour copie privée (RCP), attendu depuis seize ans, garantissant une juste compensation aux artistes ; la révision de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, en partenariat avec l’OMPI ; la procédure de ratification du Traité de Marrakech, facilitant l’accès aux œuvres pour les déficients visuels ; la finalisation des textes d’application du statut de l’artiste et des professionnels de la culture (SAPROC) ; le succès de la 15e Biennale de l’art africain contemporain, qui a accueilli un million de visiteurs, un record ; l’organisation de la 12e édition du Salon national des arts visuels ; le lancement du Fonds de développement des cultures urbaines et industries créatives (FDCUIC), doté de 520 millions de FCFA ; la mise en service du mémorial du bateau Le Joola et l’ouverture du centre de ressources du patrimoine subaquatique ;

l’inscription du Magal de Touba sur la liste nationale du patrimoine immatériel et la célébration des 60 ans du Théâtre national Daniel Sorano.

Khady Diène Gaye a également insisté sur la nécessité de poursuivre les chantiers en cours : la création d’une bibliothèque nationale, la construction de l’École nationale des arts et métiers de la culture, la réalisation du mémorial du camp de Thiaroye, le lancement de l’ECOFEST, ainsi que la stratégie nationale pour le développement des industries culturelles et créatives (ICC).

En concluant, elle a exprimé sa confiance en son successeur Amadou Ba : « Je suis convaincue que sa sagesse et sa vision permettront de franchir de nouvelles étapes dans l’essor de la culture sénégalaise. »