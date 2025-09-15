Déthié Fall : «La directive du Premier ministre sera appliquée de façon militaire…»

Nommé ministre des Infrastructures, Déthié Fall a effectué sa première passation de services, ce lundi. C’était au ministère de la Pêche dont il va, désormais, assurer la tutelle de la Direction des infrastructures portuaires. Dès sa prise de parole, le nouveau membre du Gouvernement a assuré que le rythme sera intense.

«Des pays sont en avance sur nous, donc il faudrait que nos pas soient plus soutenus pour pouvoir les rattraper ou les devancer. Toutes les entreprises qui veulent travailler avec le ministère des Infrastructures doivent être prêtes à travailler jour et nuit. Celles qui ne sont pas dans ces dispositions ne seront pas, en tout cas, recrutées et ne vont pas travailler avec nous. Et cette directive sera appliquée en toute rigueur de façon militaire», promet Déthié Fall.

Le nouveau membre du gouvernement déclare que «le rythme de travail sera soutenu». Car, le premier ministre, lors de la publication de la liste du nouveau gouvernement, avait instruit les ministres à travailler 20 heures sur 24. «C’est le min. Et le max attendu de tous ceux qui veulent travailler avec le Ministère des infrastructures c’est d’être disponibles 24 heures sur 24», avertit Déthié Fall. Pour lui, les chantiers qui seront lancés devront «être exécutés de jour comme de nuit».

Source : Seneweb