Modernisation de l’accueil dans les commissariats : Une police plus proche des citoyens

Le visage de l’accueil dans les commissariats du Sénégal est en pleine transformation. À Guédiawaye, au Point E, aux Parcelles Assainies et dans d’autres localités, les usagers découvrent désormais des boxes d’accueil et d’orientation installés dès l’entrée, facilitant considérablement leurs démarches administratives, rapporte Seneweb.

À Guédiawaye, le dispositif impressionne par son efficacité. « Quand je suis venu, on m’a accueilli et orienté sans aucune difficulté. Je suis fier de la police. C’est une très bonne initiative », témoigne un citoyen, rappelant qu’auparavant les longues files d’attente sous la chaleur rendaient l’expérience pénible. Le même constat est fait au commissariat du Point E, où un espace convivial a changé la donne. « Je suis venu, je n’ai pas attendu longtemps. C’était rapide. Je félicite ce travail », se réjouit un résident étranger, saluant une police nationale qui traduit en actes la légendaire teranga sénégalaise.

Aux Parcelles Assainies, l’innovation est accompagnée de mesures en faveur des personnes âgées et à mobilité réduite. Rampes d’accès et passages adaptés sont progressivement installés, reflétant une vision plus inclusive du service public. Toutes ces réformes s’inscrivent dans la stratégie impulsée par le Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général Mame Seydou Ndour, et mises en œuvre par le Commissaire divisionnaire Ndiarra Sène, Directeur de la Sécurité publique (DSP). L’objectif est clair : rendre l’accueil chaleureux, garantir une orientation fluide et améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.

Pour concrétiser cette ambition, la Police nationale investit dans la formation. Du 7 au 11 avril 2025, une session s’est tenue à la Direction de la formation, réunissant des agents venus de Dakar et de plusieurs régions. Ces ateliers visent à renforcer l’écoute, l’empathie et la réactivité. « Nous avons acquis beaucoup de connaissances que nous allons partager dans nos services. Cela va considérablement améliorer notre manière de travailler », confie une policière participante, citée par Seneweb.

Désormais, l’accueil n’est plus une simple formalité mais une mission centrale de l’institution policière. Premier point de contact entre le citoyen et la police, il est décisif pour l’image du service public. Courtoisie, orientation rapide et prise en charge adaptée – notamment pour les femmes victimes de violences, les enfants et les personnes vulnérables – deviennent des priorités.

Avec ces réformes, la Police nationale renforce sa politique de proximité et jette les bases d’une relation plus solide de confiance et de collaboration avec la population. Les premiers résultats, déjà visibles sur le terrain, marquent un pas important vers un service public policier plus humain, plus efficace et véritablement au service du citoyen, conclut Seneweb.