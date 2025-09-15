Parcelles Assainies : démantèlement d’un vaste réseau de faux documents administratifs

Un réseau de fabrication et de trafic de faux documents administratifs vient d’être frappé de plein fouet par les éléments du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies. Le principal suspect, Ibrahima F., un ancien militaire, a été interpellé et placé en garde à vue pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique.

L’homme est tombé vendredi dernier après avoir été reconnu par l’une de ses victimes, Amadou Barry, au rond-point de l’Unité 26. Ce dernier se souvenait encore d’avoir déboursé, deux ans plus tôt, la somme de 35 000 francs CFA pour obtenir un extrait de naissance sénégalais, document que le suspect n’avait jamais fourni avant de disparaître. Alertés discrètement, les policiers se sont déployés pour procéder à l’arrestation.

La fouille du sac du mis en cause a révélé un véritable « centre d’état civil ambulant » : pas moins de 162 extraits de naissance (dont beaucoup à consonance étrangère), 32 copies de cartes d’identité, 8 certificats de nationalité, 10 certificats de résidence, 2 passeports, 11 cartes d’identité et 9 récépissés.

Face aux enquêteurs, Ibrahima F. est rapidement passé aux aveux. Il a reconnu s’être reconverti dans la falsification de documents administratifs, visant surtout une clientèle issue de la sous-région, à qui il proposait des papiers sénégalais contre rémunération. Il a également révélé l’existence d’un complice basé à l’étranger.

Une perquisition à son domicile de Petit Mbao a permis de découvrir une dizaine d’autres extraits de naissance. Informées de son arrestation, plusieurs victimes se sont rendues au commissariat pour déposer plainte ou se constituer partie civile.

L’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.