Rencontre de Sonko avec la Diaspora : Évitez que la mobilisation l’emporte sur le vrai sujet débattu (Par Bassirou Dieng)

Du show et de la mobilisation exceptionnelle, il y’en a eu certes hier à Milan lors du face à face entre le Premier ministre Ousmane Sonko et la diaspora. Mais, cette exceptionnelle mobilisation ne doit nullement noyer le sujet qui avait poussé le Premier ministre à rencontrer nos compatriotes vivant en Europe notamment le Plan de redressement économique et social et les nombreuses propositions faites. Et là ce sont les communicants et autres influenceurs du pouvoir qui doivent assurer la communication de suivie pour ne pas uniquement donner l’impression à la majorité des populations spectatrices que ce qui s’est passé hier à Milan est du déjà vu c’est-à-dire regrouper ses partisans dans un lieu pour démontrer sa capacité de mobilisation. Outre l’explication du Plan de redressement économique et social et ce qui est attendu de la diaspora, le Premier ministre n’a pas aussi manqué de rappeler à la diaspora et généralement à tous le peuple sénégalais ses propos de 2018 : «…En 2018 déjà, j’avais dit que celui qui succéderait à Macky Sall ne va rien faire d’autre durant ces 5 ans de magistrature que de payer des dettes… »

Un rappel qui doit tous nous interpeller c’est-à-dire que ce mandat du duo Diomaye-Sonko sera juste un mandat de redressement ou de « Jubanti ». Ce qui prouve que tout le monde doit attacher sa ceinture durant les 3 prochaines années. Mais, pour ce faire, il faudra donc que le camp du pouvoir travaille en parfaite intelligence sur les éléments de langage pour mieux faire comprendre aux populations les enjeux de l’heure c’est-à-dire qu’il ne faudrait pas attendre qu’on leur fasse descendre la lune durant les trois prochaines années qui restent de ce mandat.

Pour toutefois faire adhérer la population à ce redressement, il faudrait aussi que ceux qui incarnent l’Exécutif ne donnent pas l’impression de vivre dans un paradis au moment où ils invitent la population à serrer la ceinture. Le paraître est important. Si les populations voient que les autorités font plus d’efforts durant cette période de « Jubanti » absolument rien ne les empêcherait de faire pareils. Mais, tout cela tourne autour d’une bonne stratégie de communication bien coordonnée…

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance Présidentielle et Responsable Politique dans le département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)