Thiès : incident à la prison après une fouille surprise

Un incident a éclaté samedi 13 septembre 2025 à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès, lors d’une opération de fouille inopinée menée après un renseignement signalant l’introduction frauduleuse d’un téléphone portable, selon la Direction générale de l’Administration pénitentiaire (DGAP).

Au cours de l’intervention, « un groupe de détenus s’est violemment opposé aux agents, incendiant plusieurs matelas et tentant de prendre le dessus sur les surveillants, alors en sous-effectif », indique la DGAP repris par Seneweb. Face à la situation, les gardiens ont déclenché le dispositif de maintien de l’ordre pour rétablir le calme et assurer la sécurité des lieux.

Le bilan fait état de quatre détenus souffrant de brûlures causées par les flammes et de trois agents blessés par des jets de pierres. Tous ont été pris en charge par les services médicaux de la prison et leur état de santé est jugé stable.

La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne « avec fermeté » ces actes de violence et assure qu’« une enquête interne est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l’incident et déterminer les responsabilités ». Elle réaffirme par ailleurs son engagement à maintenir « l’ordre, la discipline et le respect des droits fondamentaux » dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays.