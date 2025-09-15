Touba sous les eaux : Pape Djibril Fall dénonce l’inaction du gouvernement

Le député et président du mouvement Les Serviteurs, Pape Djibril Fall, a tiré la sonnette d’alarme samedi 13 septembre 2025 après une visite dans plusieurs quartiers de Touba frappés par de graves inondations. Constatant la détresse des habitants, il a fustigé « le silence et le manque d’empathie » des autorités face à ce qu’il qualifie de véritable tragédie.

« Je suis profondément attristé par la situation que vivent nos compatriotes de la ville sainte, notamment à Soura, Guèdè, Darou Khoudouss, Ngiraanen, Këur Niang, Madiyana Maarya, Dianatoul Firdawsy et Garabu Serigne Ibra. Je suis peiné et sidéré par le mutisme du gouvernement », a déclaré le parlementaire.

Selon lui, des centaines de maisons sont envahies par les eaux, contraignant des familles entières à fuir. Même certaines mosquées auraient dû être abandonnées, signe de l’ampleur du désastre.

Face à l’urgence, Pape Djibril Fall réclame le déclenchement immédiat du Plan d’Organisation des Secours (ORSEC). Il appelle à une mobilisation rapide des pouvoirs publics, incluant le ministère de la Santé, la Brigade nationale du service d’hygiène, la Direction de la protection civile et la Délégation à la solidarité nationale.

Le député demande en outre que le Fonds de solidarité soit activé pour porter assistance aux sinistrés. « La souffrance des populations de Touba ne peut être reléguée au second plan », insiste-t-il, exhortant l’État à agir sans délai.