Diaspora bonds : l’avertissement de Pape Malick Ndour sur le risque de change

Sur sa page Facebook, Pape Malick Ndour alerte sur une dérive possible des « diaspora bonds », ces emprunts émis par les États à destination de leurs ressortissants vivant à l’étranger.

Dans son message, il illustre le mécanisme : un membre de la diaspora prête 100 dollars à son pays, au moment où 1 dollar vaut 500 francs CFA. L’État reçoit 50 000 F CFA et s’engage à rembourser ce montant en monnaie locale. Mais si, au moment du remboursement, le dollar monte à 600 F CFA, l’investisseur ne récupère que l’équivalent de 83 dollars. « Le risque de change, normalement assumé par l’emprunteur, est ici supporté par le prêteur », dénonce-t-il.

Pour Pape Malick Ndour, cette pratique revient à « transformer la diaspora en bouclier contre les fluctuations monétaires », une logique qu’il qualifie d’« irresponsable ». Il rappelle que les particuliers ne disposent ni des outils ni de l’expertise nécessaires pour affronter la volatilité du marché des changes.

L’économiste propose des alternatives : libeller ces emprunts dans la devise de résidence des prêteurs ou permettre un accès direct aux Eurobonds, qui obligent l’État à gérer lui-même le risque de change.

À l’heure où plusieurs pays africains envisagent de recourir davantage au financement de leur diaspora, Ndour insiste : « L’attachement au pays ne doit pas devenir une vulnérabilité financière pour ses enfants établis à l’étranger. »