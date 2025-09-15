Il tente de tuer son bébé en lui fracassant le crâne…25 ans de prison

Un jeune homme de 28 ans a été jugé cette semaine devant la cour d’assises du Val-d’Oise pour tentative de meurtre sur son fils.

Les faits s’étaient déroulés le 28 octobre 2021 à Goussainville, dans le Val-d’Oise.

Ce jour-là, les secours s’étaient rendus au domicile familial de la rue Pasteur pour prendre en charge un bébé de 13 mois.

Le petit avait le visage en sang, était couvert d’hématomes et son crâne était déformé. « Je n’avais jamais vu ça » avait témoigné un pompier à l’époque.

Son père l’avait tabassé presqu’à mort. Il lui avait porté des violents coups à la tête avec un pommeau de douche.

« Un acharnement total sur un nourrisson forcément fragile » a relevé l’avocate générale.

Par miracle, l’enfant a survécu. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant quatre années. Sa mère vient d’en récupérer la garde.

Le père de famille a été condamné vendredi à 25 ans de réclusion criminelle.

