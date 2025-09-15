Il poignarde l’un de ses 5 cambrioleurs…il est accusé de tentative de meurtre

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 8 au 9 septembre à Saint-Dié, dans les Vosges.

Un homme de 50 ans dormait paisiblement dans son lit lorsqu’il a été réveillé par 5 individus qui se sont introduits chez lui en brisant une vitre.

Alors que l’un des cambrioleurs se jetait sur lui, il s’est emparé d’un couteau et l’a poignardé au torse.

L’intrus, âgé d’une trentaine d’années, a été transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.

« J’étais paniqué. J’ai pris ce que j’avais sous la main… J’ai fait ce geste pour me défendre » a affirmé la victime.

Elle a été mise en examen pour tentative de meurtre puis remise en liberté sous contrôle judiciaire.

Quant aux cinq cambrioleurs, ils ont été arrêtés et seront jugés en février 2026 pour violation de domicile et extorsion, après avoir volé le portefeuille du quinquagénaire et le code de sa carte bancaire.

Source : F D