Régime Diomaye-Sonko…L’heure de la concrétisation pour le Pastef

Le peuple sénégalais a placé sa confiance de manière massive dans le régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethoque et la Fraternité), lui confiant les rênes du pouvoir à tous les niveaux. Avec la présidence, la primature, une majorité à l’Assemblée nationale et la mairie stratégique de Dakar, le nouveau gouvernement se trouve dans une position unique et privilégiée. Le peuple lui a tout donné, lui offrant les instruments nécessaires pour opérer la rupture promise et concrétiser les ambitieuses promesses de campagne. Après des années de discours et de mobilisation, l’heure n’est plus aux mots, mais aux actions. Le soutien populaire n’était pas un chèque en blanc, mais bien un mandat pour des résultats tangibles.

La victoire écrasante de Pastef est le reflet d’une lassitude profonde face à une politique de la parole vide, où les discours se sont substitués aux actes. Les Sénégalais, fatigués par les promesses non tenues et les projets inachevés, attendent désormais des mesures fortes pour sortir le pays du « sous-sol » où il a longtemps stagné. Le nouveau régime doit saisir que la construction d’un pays se fait par des réalisations concrètes, et non par des intentions aussi louables soient-elles. La patience du peuple, bien que palpable, n’est pas illimitée.

Après une période de transition et de mise en place, le gouvernement, sous l’égide du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, doit impérativement accélérer le rythme. Le temps des justifications et des ajustements est révolu. Les attentes sont immenses, et la population s’attend à voir les prémices d’un développement durable et équitable. Le pays a besoin de réalisations qui améliorent concrètement la vie de chaque citoyen, au-delà des déclarations d’intention.

L’un des défis majeurs à relever est la crise économique persistante, qui étrangle de nombreux secteurs clés. Le Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) en est un exemple éloquent. Autrefois moteur de croissance et pourvoyeur d’emplois, ce secteur est aujourd’hui au ralenti, freinant l’économie et engendrant un chômage élevé. Sa stagnation est un indicateur alarmant de la situation actuelle.

Le BTP agit comme un baromètre essentiel de la santé économique. Une reprise vigoureuse de l’activité dans ce domaine signifierait un retour des investissements publics et privés, la création d’emplois et une dynamique de croissance. Inversement, sa mise en veilleuse signale un manque de confiance et de capitaux. Le nouveau gouvernement est attendu sur sa capacité à desserrer l’étau qui pèse sur ce secteur vital.

Pour y parvenir, des mesures concrètes et audacieuses sont nécessaires. Relancer les grands chantiers publics, tout en incitant le secteur privé à reprendre ses investissements, est une priorité. Des initiatives telles que la simplification des procédures administratives, l’amélioration de l’accès au financement et l’instauration d’une politique fiscale incitative pourraient insuffler un nouvel élan aux entreprises du BTP et, par effet domino, à l’ensemble de l’économie.

Le peuple a tout donné à Pastef, et il est en droit d’exiger des résultats à la hauteur de cette confiance historique. Les difficultés économiques, bien que réelles, ne peuvent servir d’excuse indéfinie. Un gouvernement est jugé sur sa capacité à trouver des solutions, même dans les contextes les plus complexes. L’action est la seule réponse attendue pour que les Sénégalais retrouvent l’espoir en un avenir meilleur.

Le « Projet » de Pastef doit cesser d’être un concept et se traduire en une réalité palpable pour chaque citoyen. Qu’il s’agisse de la création d’emplois, de la stabilisation des prix des denrées de première nécessité ou de l’amélioration des services publics, chaque action compte. Le pays a besoin de réalisations qui transforment la vie des gens, plutôt que de simples discours.

L’enjeu est colossal. Le régime de Pastef a une opportunité unique de prouver que la rupture annoncée n’était pas un vain mot. Le peuple a fait sa part en confiant les pleins pouvoirs au nouveau gouvernement. C’est maintenant au tour des dirigeants de faire la leur en honorant leurs promesses. Le temps presse, et l’avenir du Sénégal en dépend.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn