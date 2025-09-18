CENTIF et PJF…Les «nouveaux commandos» de la reddition des comptes

Depuis l’avènement du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal est le théâtre d’une vaste offensive contre la corruption et l’enrichissement illicite. Au cœur de cette croisade, deux entités sont particulièrement actives : la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et le Pôle judiciaire et financier (PJF). Perçus par l’opinion publique comme de véritables « bourreaux » aux trousses des milliards présumés mal acquis, ces institutions ont intensifié leurs actions, dépoussiérant des rapports d’audit qui dormaient dans les tiroirs depuis des années. L’objectif est clair : faire la lumière sur la gestion de l’ancien régime et traduire en justice les auteurs de malversations.

L’arrivée au pouvoir du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été un signal fort pour l’appareil judiciaire. Les nouvelles autorités ont fait de la « bonne gouvernance » et de la « rupture » les pierres angulaires de leur politique. Cette volonté de rupture s’est traduite par une liberté d’action inédite pour la justice. Le PJF et la Centif, autrefois perçus comme des entités aux ailes coupées, ont retrouvé une marge de manœuvre qui leur a permis de rouvrir des enquêtes dormantes. Des rapports, qui mettaient en évidence des anomalies et des soupçons de détournement, sont désormais les boussoles des enquêteurs.

Les investigations ciblent de manière particulière les figures de l’ancien régime de Macky Sall. Les enquêteurs du PJF examinent minutieusement les dossiers de projets d’envergure, de marchés publics et de contrats miniers. De Lat Diop à Ismaila Madior Fall, ex-garde des Sceaux, en passant par Mansour Faye, entre autres, tous ont eu des démêlés avec ces deux structures.

Le mode opératoire est simple mais efficace. La Centif fonctionne comme un centre de renseignement financier chargé de collecter et d’analyser les déclarations de soupçon transmises par les institutions financières et autres entités assujetties. Elle exploite ces informations pour détecter les opérations suspectes liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, avant de transmettre des rapports et des informations aux autorités judiciaires compétentes.

Le PJF, disposant de pouvoirs d’enquête étendus, peut alors engager des procédures judiciaires. Il fonctionne avec des magistrats spécialisés assistés par des experts en finance et en informatique pour traiter des dossiers complexes, garantissant le respect des droits de la défense et la présomption d’innocence, tout en consolidant l’état de droit.

En avril dernier, le Pôle Judiciaire Financier avait fait son premier bilan. En sept mois d’activités, soit du 17 septembre 2024 à fin mars 2025, des enquêtes ouvertes par le PJF abouti à l’arrestation de 262 personnes impliquées dans 293 dossiers, 20 rapports de la Centif et 8 de l’Ofnac.

Le rapport d’activités 2024 de la Centif met en lumière une nouvelle menace : le secteur des jeux et paris en ligne, devenu un terrain fertile pour le blanchiment d’argent. Selon le rapport, les investigations ont mis en évidence des transactions suspectes dépassant les 2 milliards de FCFA, opérées à travers des plateformes de jeux, parfois non agréées au Sénégal. Les enquêteurs ont découvert que des individus utilisaient les plateformes de paris comme canaux pour intégrer des fonds d’origine douteuse dans le circuit formel, par des dépôts en ligne suivis de retraits rapides en espèces sans logique économique claire.

Les enquêtes ont mis en évidence des stratagèmes sophistiqués. Dans certains cas, les mises sur les jeux sont systématiquement suivies de retraits immédiats, sans réelle participation. La Centif a également découvert que des réseaux organisés recouraient aux paris sportifs pour recycler de l’argent issu de trafics. L’un des schémas identifiés consistait à effectuer de multiples dépôts fractionnés sur différents comptes de jeu, avant de les centraliser et de procéder à des retraits massifs. L’utilisation de moyens de paiement alternatifs, comme les portefeuilles électroniques, rend la traçabilité des fonds plus complexe.

Cette offensive anti-corruption n’est pas sans défis. Les défenseurs de l’ancien régime crient à la chasse aux sorcières et à l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ils dénoncent une justice à deux vitesses, qui ne s’intéresserait qu’à leurs adversaires. Le gouvernement, de son côté, affirme que la justice est indépendante et que son seul objectif est d’appliquer la loi. L’issue de ces affaires sera déterminante pour la crédibilité du nouveau pouvoir.

Au-delà des poursuites individuelles, la campagne menée par la Centif et le PJF vise à envoyer un signal fort : l’ère de l’impunité est révolue. L’objectif est de dissuader les futurs dirigeants et hauts fonctionnaires de se livrer à des malversations, en montrant que l’État sera intransigeant face à la mauvaise gestion et au détournement de deniers publics. La « reddition des comptes » n’est pas seulement un slogan de campagne, elle est la promesse d’une nouvelle ère de responsabilité et de transparence pour le Sénégal. Mais attention à la politique !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn