Un enfant de 8 ans frappé à coups de barre de fer par trois frères

Les faits se sont déroulés vendredi dans un parc de Fidene, une banlieue de Rome, en Italie.

Un enfant de 8 ans fêtait son anniversaire avec des copains lorsqu’ils ont été pris à partie par trois frères et sœurs âgés de 7, 9 et 11 ans.

Le petit garçon a été insulté puis frappé à coups de barre de fer par la fratrie.

Les parents de la victime étaient en train de discuter avec d’autres adultes, au moment de l’agression.

L’enfant a été transporté à l’hôpital où il a été opéré en urgence. Ses jours ne sont plus en danger mais il est défiguré, il devra subir plusieurs autres interventions pour reconstruire son visage.

Une enquête a été ouverte et les trois frères et sœurs âgés de 7 à 11 ans ont été arrêtés mais, compte tenu de leur âge, ils sont irresponsables pénalement

Les autorités cherchent désormais à déterminer si leurs parents peuvent être inquiétés. Ces derniers étaient également présents dans le parc au moment de l’attaque.

Source : F D