Il percute mortellement une jeune fille…puis brûle son fourgon pour effacer les preuves

Il était 23H30, dimanche, quand une jeune fille a été retrouvée inanimée boulevard de Groslay par des passants à Fougères, en Ille-et-Vilaine.

Cette cycliste, âgée de 21 ans, était allongée sur le bitume près de son vélo accidenté.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer la victime. En vain. Le décès a été constaté sur place.

De nombreux débris de verre et de véhicule ont été retrouvés. Tout porte à croire que la jeune fille a été percutée par une voiture qui a pris la fuite.

Quelques instants plus tard, un fourgon a été retrouvé incendié à Châtillon-en-Vendelais, au sud de Fougères.

Lundi soir, le conducteur de cette camionnette s’est présenté de lui-même au commissariat. Il a été placé en garde à vue pour homicide routier.

Source : F D