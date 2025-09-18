Déthié passe à l’action…il s’est présenté à 6h 30 à l’Ageroute

«Le Jeudi, s’il plaît à Dieu, à 6 heures 30 du matin, je compte venir à l’Ageroute avec mes directeurs concernés pour aborder, rapidement, de façon accélérée, les dossiers», avait-il déclaré mardi, lors de la cérémonie de passation de services avec Yankhoba Diémé. Il a joint l’acte à la parole. Le nouveau ministre des Infrastructures s’est présenté sur les lieux à l’heure indiquée, selon Seneweb.

Là-bas, Dethié Fall a présidé une réunion de coordination avec Mamadou Ndao, Directeur général de l’Ageroute et ses collaborateurs. Ils ont passé en revue les dossiers et chantiers de cette agence, chargée de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation, d’entretien de routes, de ponts et autres ouvrages d’art de l’Etat.