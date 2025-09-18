Mairie de Dakar : Barth joue sa dernière carte ce jeudi

Barthélémy Dias retrouvera-t-il son fauteuil de maire de Dakar perdu en décembre dernier à la suite de sa révocation, conséquence de sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf ? L’édile déchu, qui a saisi la Cour suprême pour faire annuler son éviction, l’espère. La Haute juridiction se prononce ce jeudi.

S’il obtient gain de cause, Dias retrouvera le siège de la Ville de Dakar par la grande porte. En cas de revers, il devra tirer un trait définitif sur son mandat. Abass Fall (Pastef), élu le 25 août dernier, pourra ainsi rester maire de la capitale jusqu’à la fin du quinquennat municipal, en 2027.

Le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk avait tenté de s’opposer à l’élection du Patriote. Mais la Cour suprême qu’il avait saisie, en référé, avait rejeté sa requête. Remportera-t-il le combat après avoir perdu cette bataille ? Verdict dans les prochaines heures.