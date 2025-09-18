Rapport Centif mettant en cause Waly Seck : Une première arrestation

Dans le cadre de l’exécution de l’information judiciaire ouverte par le juge du premier cabinet financier, à la demande du parquet financier, à la suite d’un signalement de la CENTIF, la DIC a arrêté l’homme d’affaires Saliou Sylla, fondateur de l’entreprise ETS Saliou Sylla. Si l’on en croit Libération, qui donne l’information, ce dernier a été discrètement entendu et placé en garde à vue. Le journal, repris par Seneweb, rapporte que le mis en cause a déclaré que les fonds objet de l’enquête servaient «à des opérations de change».

Les fonds en question se chiffrent à 5,597 milliards de francs CFA. Il s’agit du montant issu de retraits suspects effectués depuis les comptes de Woodrose Investment LTD, une entreprise attribuée à Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall, et tracés par la CENTIF dans un rapport. Présentée comme la gérante de cette société, Ndèye Seynabou Ndiaye est sous mandat de dépôt dans le cadre de l’instruction du premier volet de ce dossier.

La nouvelle information judiciaire, qui vaut à Saliou Sylla une garde à vue, vise également six autres personnes dont Waly Seck. Dans son réquisitoire introductif, le parquet financier demande au juge du premier cabinet de poursuivre les suspects pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.

Dans une vidéo tournée manifestement depuis l’étranger, Waly Seck a clamé son innocence et son désir d’être entendu par la justice. Dans la foulée, il a annoncé sa décision de suspendre ses activités musicales, dénonçant des «tracasseries» dont il serait depuis quelque temps la cible.