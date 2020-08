Centrale à charbon de Bargny : La CES réclame 47 milliards de F Cfa à la Senelec

La Société Nationale d’Électricité du Sénégal (Senelec) et la Compagnie d’Electricité du Sénégal (CES), promotrice de la Centrale électrique de Bargny (Centrale à charbon) ne parlent plus le même langage. Les deux sociétés s’accusent mutuellement de non-respect des engagements et chacune d’elle réclament à l’autre des dettes non–payées.

« La centrale a démarré en octobre 2018. Depuis cette date à juillet 2019, la centrale a fourni à la Senelec qui a distribué aux consommateurs, mais n’a pas payé la facture à la centrale. Entre octobre et juillet 2019, 17 milliards de F Cfa de facturation sont en instance non encore payés non plus », a expliqué Malick Seck, responsable des finances de la CES.

La Senelec, de son côté, dément la CES sur ce montant qu’elle avance. La Société Nationale d’Électricité du Sénégal soutient que cette dernière lui doit 66,9 milliards de francs CFA.