Ces candidats qui vont « gâcher » le 1er tour de…Amadou Ba

Dans un sondage confidentiel récent, Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle, gagnait la l’élection du 25 février 2024 au 1er tour avec un suffrage modeste de 53%. Et le camp du candidat de Benno Bokk Yaakaar ne voulait pas se satisfaire de ce résultat et voulait aller au-delà de la barre des 55%. Mais entretemps le filtre des parrainages a dévoilé les futurs adversaires du pouvoir. Et la qualité des futurs adversaires d’Amadou Ba laisse penser que le 1er tour du candidat de Macky est désormais menacé…Il devra surveiller ces 4 candidats.

Amadou Ba devra faire attention à ces quatre candidats si leurs dossiers sont définitivement admis par le Conseil constitutionnel. A qui il appartient, après le contrôle des parrainages des candidats, d’opérer à une sélection des candidats, de faire le tri définitif après l’examen de leurs dossiers sur le fond pour ensuite déclarer aptes ceux qui seront les candidats à l’élection présidentielle.

En attendant, le 1er tour d’Amadou Ba est menacé depuis que la commission de contrôle a délivré provisoirement les noms des candidats qui vont l’affronter le 25 février 2024. Ils ne sont pas encore candidats officiels parce que le dernier mot revient au Conseil Constitutionnel qui va publier la liste officielle des candidats le 20 janvier.

Et ce qui est sûr, parmi les 21 candidatures retenues, celles de Karim Wade, Khalifa Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne et Idrissa Seck ne risquent pas d’être ajournées par le Conseil constitutionnel. Et ces quatre candidats compromettent sérieusement une victoire au 1er tour d’Amadou Ba. Ils peuvent faire mal à Amadou Ba. Tous puissant dans le même grenier électoral.

Et c’est là où se situe le véritable danger pour Amadou Ba. Parce que des voix qu’il devait capter au premier tour risquent d’être cueillis par ces quatre candidats que sont Karim Wade, Khalifa Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne et Idrissa Seck. Ces derniers vont grignoter des voix qui devraient être destinées à Amadou Ba. Ce qui pourrait compromettre sérieusement les chances de ce dernier de remporter l’élection présidentielle dès le premier tour.

Pourtant les résultats d’un sondage effectué récemment et en toute confidentialité par un cabinet réputé des plus sérieux, car connu pour son professionnalisme, donnait Amadou Ba vainqueur de l’élection présidentielle dès le premier tour. Un résultat qui avait poussé le Président Macky Sall à s’entourer de toutes les garanties pour s’entourer de tous les atouts afin qu’Amadou Ba puisse vaincre aisément dès le premier tour.

Idrissa Seck, Karim Wade, Mahammed Boun Abdallah Dionne et Khalifa Sall risquent de se poser en empêcheurs de tourner en rond pour Amadou Ba. Le candidat déclaré de Benno Bokk Yaakaar ne doit pas dormir sur ses lauriers en s’appuyant juste sur les résultats du sondage effectué récemment. De nouvelles réalités sont venues s’ajouter avec les participations de Khalifa Sall, Idrissa Seck, Karim Wade et Mahammed Boun Abdallah Dionne qui pourraient être retenues définitivement.

A Benno Bokk Yaakaar, les analystes les plus pertinents de la situation sonnent l’alerte et appellent à un redoublement de vigilance. A Benno Bokk Yaakaar, on devient conscient qu’il ne faut pas baisser la garde. Idrissa Seck, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Khalifa Sall et Karim Wade qui puisent dans le même électorat qu’Amadou Ba, peuvent faire bien de mal à ce dernier.

Ce qui veut dire que la situation pourrait même profiter à un candidat de l’opposition radicale. Le Sénégal n’a nullement besoin de cela. C’est à dire remettre les destinées de ce pays à des aventuriers, alors que le pays est sur la voie de l’émergence. Il faut donc au Sénégal, un homme qui après le 25 février 2024, conduira ces rênes pour le mettre définitivement sur la voie de l’émergence.

Face à la situation qui se dessine pour Amadou Ba et qui ne joue pas véritablement à sa faveur, Benno Bokk Yaakaar doit revoir sa stratégie en vue de l’élection présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn