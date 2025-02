C’est la révolte contre Diomaye-Sonko…vers une grève générale !

Le front social semble tendu en ce moment ! Les centrales syndicales sont en alerte. Elles sont très remontées contre le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et si rien n’est fait, on file probablement vers des perturbations dans les prochains jours. «Si le gouvernement ne nous écoute pas et qu’il n’est pas dans la logique de satisfaire nos revendications, nous irons en grève générale», a mis en garde le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSAS). Et ils ne sont pas les seuls qui se préparent à aller en grève.

L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) a annoncé le dépôt d’un préavis de grève le 14 février 2025 auprès du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Secteur public. «Ce préavis s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, notamment l’article 25-4 de la Constitution du Sénégal et l’article 7-7 de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires», lit-on dans leur communiqué. L’entité soutient que «ce mouvement de contestation intervient après des années de revendications non satisfaites concernant les conditions de travail et la reconnaissance statutaire des agents judiciaires».

Avant l’UNTJ, c’est le SYTJUST qui était monté au créneau. Le Syndicat des Travailleurs de la Justice avait déposé un préavis de grève le 7 février dernier afin d’exiger du gouvernement le respect des engagements pris depuis 2018. Parmi les principales revendications, le reclassement des greffiers, dont la majorité demeure en hiérarchie B2 malgré la reclassification de leur corps en hiérarchie A2 depuis le 5 février 2019. Une situation similaire concerne les agents des hiérarchies B et C du ministère de la Justice, toujours en attente de leur intégration dans le corps des assistants des greffes et parquets.

Le SYTJUST pointe également du doigt le non-versement de l’indemnité de participation à la judicature et l’absence d’une indemnité de logement pour l’ensemble des agents du ministère. Or, rappelle le syndicat, la loi de finances rectificative du 30 juin 2018 avait bien prévu les crédits nécessaires, qui n’ont jamais été débloqués. Avec ces deux syndicats, on peut être sûr que le secteur de justice va connaître des remous, n’en déplaise à certains qui demandent au gouvernement de ne pas céder au «chantage».

Et même le secteur de la santé ne sera pas épargné par ces grèves qui se dessinent. Mardi et mercredi prochains, les médecins seront en grève sur toute l’étendue du territoire nationale. L’annonce a été faite par Mamadou Demba Ndour, porte-parole du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Cette décision, prise lors d’un grand rassemblement des forces syndicales, vise à alerter sur les conditions de travail et les lacunes du système de santé public. Seules les urgences seront assurées pendant ces deux jours.

Mamadou Demba Ndour a détaillé les défis auxquels fait face le secteur de la santé au Sénégal. Sur les 44 000 agents de santé recensés dans le pays, seulement 10 000 sont employés dans la Fonction publique, dont 7 000 directement impliqués dans les soins et 3 000 dans l’administration, rapporte Le Quotidien. Les 30 000 autres travaillent dans des structures privées, ce qui accentue la pression sur le système public déjà fragilisé. Le secteur de la santé publique ne bénéficie que de 30 milliards de subventions, répartis entre 45 structures, une somme jugée insuffisante pour répondre aux besoins croissants de la population. De plus, Mamadou Demba Ndour a souligné qu’aucun recrutement n’a été effectué dans la Fonction publique depuis quatre ans, aggravant la pénurie de personnel médical et la surcharge de travail pour les médecins en poste.

Cette grève intervient dans un contexte où les patients les plus démunis, incapables de se tourner vers les cliniques privées coûteuses, dépendent entièrement des structures publiques. Les médecins espèrent ainsi attirer l’attention des autorités sur l’urgence de réformer le système de santé, d’augmenter les budgets alloués et de procéder à des recrutements massifs pour améliorer les conditions de travail et la qualité des soins. Ce qui doit pousser le président et son premier ministre à réagir.

Le front social est en ébullition. Le régime devrait commencer à reconsidérer les revendications des travailleurs. Loin de ce que disent les «influenceurs du Projet», une grève générale aura des conséquences désastreuses.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn