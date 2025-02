Une femme accouche en plein vol entre Dakar et Bruxelles (photo)

Un événement insolite s’est produit ce vendredi 14 février 2025 à bord d’un avion de la compagnie Brussels Airlines reliant Dakar à Bruxelles. Une passagère a donné naissance à une petite fille en plein vol, avec l’aide du personnel navigant et de quelques passagers compétents. Selon Rtl Info et un communiqué publié sur la page Facebook de la compagnie, la mère, autorisée à embarquer malgré sa grossesse avancée, a ressenti les premières contractions peu après le décollage.



« Face à cette situation imprévue, une hôtesse de l’air, une infirmière et un médecin présents parmi les passagers se sont rapidement mobilisés pour assister la jeune femme », indique le document. Grâce à leur intervention rapide et coordonnée, l’accouchement s’est déroulé sans complications, offrant à la petite fille une entrée dans le monde à plus de 10 000 mètres d’altitude.

Cet événement sort de l’ordinaire, car les compagnies aériennes appliquent généralement des restrictions strictes concernant les femmes enceintes. Par précaution, elles interdisent l’embarquement aux passagères ayant dépassé la 36e semaine de grossesse, souligne toujours la même source. Cependant, dans ce cas précis, la mère avait été autorisée à voyager, bien que proche du terme.