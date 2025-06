Cette erreur qu’El Malick Ndiaye doit éviter…sur l’affaire des véhicules de l’Assemblée nationale

L’affaire des véhicules de l’Assemblée nationale secoue actuellement la scène politiqu, exposant les premières fissures d’un régime fraîchement investi sur une promesse de rupture. La décision du président de l’Assemblée, El Malick Ndiaye, d’acquérir des véhicules de fonction pour les députés, censée rationaliser les dépenses de transport, s’est transformée en une polémique virulente, cristallisant les inquiétudes quant à la transparence et à la cohérence du nouveau pouvoir. L’indignation publique, alimentée par des dénonciations de « gaspillage insolent » et un manque perçu de consultation, met à l’épreuve la capacité du gouvernement à maintenir le cap de la bonne gouvernance.

Au cœur de la controverse, les plaintes déposées par El Malick Ndiaye contre des journalistes pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles ont jeté une ombre sur la liberté d’expression et la capacité du pouvoir à accepter la critique. Cette démarche, perçue comme une tentative de museler les voix discordantes, contraste fortement avec les aspirations démocratiques et les promesses d’ouverture du nouveau régime. Le risque est grand de voir la judiciarisation des débats devenir une arme politique, étouffant le dialogue constructif et renforçant la méfiance entre les citoyens et leurs dirigeants.

Le député Guy Marius Sagna, figure emblématique de la lutte pour la transparence, a été l’une des voix les plus retentissantes à dénoncer ce manque de clarté. Sa critique, loin d’être une simple opposition, est un appel à la cohérence et à la redevabilité, exhortant le nouveau gouvernement à ne pas trahir l’élan de « rupture » qui l’a porté au pouvoir. Ses propositions alternatives, visant une gestion plus frugale et collective des ressources, soulignent la nécessité d’une réflexion approfondie sur les privilèges liés aux fonctions politiques et leur adéquation avec les réalités économiques du pays.

Cette affaire dépasse la simple question des voitures. Elle met en lumière une tension fondamentale entre la légitimité d’une décision administrative et les attentes populaires en matière de gestion éthique. Dans un contexte où le Sénégal fait face à des défis économiques et sociaux importants, chaque dépense publique est scrutée avec une attention accrue. La perception d’un train de vie luxueux pour les élus, même justifiée par des arguments techniques, peut rapidement éroder la confiance et alimenter un sentiment d’injustice, compromettant ainsi le capital politique du nouveau régime.

Le processus de judiciarisation, particulièrement dans les affaires impliquant des critiques ou des dénonciations, constitue un piège potentiel pour le régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Plutôt que de réprimer les voix dissidentes par la voie judiciaire, le nouveau régime devrait privilégier le dialogue, la transparence et la clarification. La capacité à répondre aux questions de manière exhaustive, à débattre ouvertement des décisions et à corriger le tir si nécessaire, est un signe de maturité démocratique et renforce la légitimité du pouvoir. Voilà où le président de l’Assemblée devrait orienter sa stratégie.

L’envoi de journalistes ou d’opposants devant les tribunaux pour des faits de dénonciation, même si jugés diffamatoires, risque de créer une grosse polémique. Cela pourrait non seulement restreindre la liberté de la presse et l’espace civique, mais aussi détourner l’attention des problèmes de fond et donner l’impression d’une tentative de dissimulation. Un régime qui se veut de rupture doit embrasser la contradiction, favoriser un débat public sain et ouvert, et non chercher à le contenir par des moyens légaux coercitifs.

Le nouveau régime, fort de son mandat populaire et de sa promesse de changement, est à un carrefour. L’affaire des véhicules de l’Assemblée est un test décisif de sa capacité à transformer les aspirations en actions concrètes et transparentes. Éviter la judiciarisation systématique des voix discordantes et privilégier la voie de l’explication et du débat ouvert est impératif pour consolider la confiance des citoyens et bâtir une république véritablement ancrée dans les principes de la bonne gouvernance et de la démocratie.

En fin de compte, la force d’une démocratie réside dans sa capacité à accepter la critique et à apprendre de ses erreurs. Le Sénégal, sous le règne de Pastef, a l’opportunité unique de montrer la voie en matière de transparence et de respect des libertés fondamentales. C’est en faisant preuve d’exemplarité, en ouvrant les canaux de communication et en évitant toute tentation de répression judiciaire que le régime pourra réellement concrétiser les idéaux de « rupture » et construire un avenir plus juste et équitable pour tous les Sénégalais.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn