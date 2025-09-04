Chambre d’accusation : Liberté provisoire pour Khalifa Rappeur

Après trois mois de détention préventive, l’activiste et artiste Khalifa Ababacar Khoureychi Ba, plus connu sous le pseudonyme de « Khalifa Rappeur », a recouvré la liberté, ce jeudi 4 septembre 2025. La Chambre d’accusation lui a accordé la liberté provisoire dans l’attente de son procès au tribunal correctionnel. L’activiste, proche du parti Pastef, était incarcéré depuis trois mois, à la suite de son inculpation, par le juge d’instruction du 5e cabinet, pour diffamation et collecte de données à caractère personnel, renseigne Seneweb.

Face à la détention prolongée de leur client, ses avocats avaient d’abord introduit une première demande de mise en liberté provisoire, qui avait été rejetée par la juridiction d’instruction. Ne baissant pas les bras, le pool d’avocats, composé de Maitres El Hadji Alioune Badara Ndiaye, Ciré Clédor Ly et Famara Faty, a saisi la chambre d’accusation, juridiction de second degré compétente pour réexaminer les décisions prises en phase d’instruction, selon des sources de Seneweb.

La décision de la chambre d’accusation d’accorder la liberté provisoire à Khalifa Rappeur constitue une victoire importante pour sa défense. Cette libération intervient à un moment crucial, permettant à l’activiste de préparer son procès dans de meilleures conditions.