Le fardeau des premières dames…De l’engagement social à la cible politique

Avec l’arrivée du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), le pays est le théâtre d’une polémique qui met en lumière les défis auxquels sont confrontées les épouses des dirigeants politiques. Après une initiative humanitaire saluée, la Première dame Absa Faye se retrouve au cœur d’une controverse liée à des polos floqués à son nom. Une affaire qui révèle les pièges de la visibilité et la complexité d’un rôle non officiel, mais crucial.

Le malentendu à l’origine de cette controverse, où l’initiative d’un collectif indépendant a été attribuée à la Première dame, soulève une question essentielle : pourquoi les épouses de nos dirigeants sont-elles si souvent ciblées ? Contrairement aux politiciens dont les actions peuvent et doivent être critiquées, les conjoints évoluent dans une sphère qui oscille entre le public et le privé. Attaquer leurs familles, c’est s’en prendre à la personne et non à la politique.

Aux « patriotes » qui soutiennent le gouvernement, la sagesse commande de ne pas tirer sur leurs propres alliés. La politique est un jeu d’échecs, pas une guerre où l’on s’en prend à tout ce qui bouge. Il est crucial de se concentrer sur les débats de fond, les programmes et les politiques publiques, sans verser dans des attaques personnelles qui affaiblissent le camp tout entier.

Historiquement, les premières dames du Sénégal ont toujours joué un rôle social important. Colette Senghor, Elisabeth Diouf, Viviane Wade, et Marème Faye Sall, chacune à sa manière, ont investi le champ de l’action humanitaire. Cet engagement fait partie intégrante de leur rôle, offrant une vitrine pour des causes qui leur tiennent à cœur. Mais cela ne les met pas à l’abri des critiques, car les bonnes intentions peuvent toujours être perçues comme une stratégie politique.

Le cas de Marème Faye Sall est d’ailleurs une illustration parfaite. Son engagement politique visible a fait d’elle une cible pour l’opposition, qui la percevait comme une « vice-présidente » informelle. Les épouses du président Diomaye Faye, qui n’ont pour le moment aucune implication politique officielle devaient théoriquement être épargnées. Mais les patriotes semblent déroger à cette règle.

C’est là que réside le paradoxe : malgré leur discrétion, les nouvelles premières dames sont attaquées sur des détails comme la marque d’un sac à main. Il est impératif de se demander si ces attaques contribuent réellement au débat public ou ne font qu’alimenter une chasse à l’homme ou à la femme. La politique ne doit pas déborder sur l’intimité des familles.

Face à ce contexte, un message s’impose. Les premières dames doivent continuer à s’impliquer dans le social, car c’est un besoin pour la nation. Mais la discrétion est désormais leur meilleure alliée. Éviter les projecteurs et les caméras, privilégier l’efficacité à la visibilité, et laisser les actions parler d’elles-mêmes, c’est la voie à suivre. Les familles des dirigeants ne doivent pas être des pions sur l’échiquier politique. Laissons-les à leur intimité et jugeons nos leaders sur leurs actes et leurs programmes.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn