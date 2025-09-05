People

Un baby-sitter de 28 ans viole plusieurs enfants

Matthias R. a été interpellé lundi après-midi et a été placé en garde à vue. Ce baby-sitter est soupçonné de plusieurs viols et agressions sexuelles sur des enfants dont il avait la garde.

Le jeune homme de 28 ans aurait agi dans le cadre d’une activité de baby-sitting dans l’agglomération d’Angoulême, en Charente.

Sur les sites de gardes d’enfants où le suspect postait des annonces, il se décrivait comme «quelqu’un de très sympa, cool, très attentionné, ouvert d’esprit et à l’écoute».

Le mis en cause a avoué les faits aux enquêteurs. Quatre victimes ont été identifiées, mais les enquêteurs continuent leurs investigations pour déterminer s’il y en n’a pas d’autres.

Matthias R. a été mis en examen pour «viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans» et «captation et diffusion d’images et de vidéo pédopornographiques»

Son placement en détention provisoire a été requis.

Source : F D

