Un enfant de 2 ans meurt écrasé par une botte de paille…une fillette dans un état critique

Les faits se sont déroulés mercredi à Origny-le-Sec, dans l’Aube. Ce matin-là, des enfants en bas âge effectuaient une visite dans une ferme organisée par une maison d’assistantes maternelles.

Soudain, des ballots de paille ont chuté sur un groupe d’enfants et sur les assistantes maternelles. Les pompiers et le Samu, arrivés sur les lieux, n’ont pas réussi à réanimer un garçon de 2 ans, coincé sous de la paille. Son décès a été constaté sur place.

Une autre enfant, une fillette, a été transportée en hélicoptère à l’hôpital de Reims. Elle est grièvement blessée.

Source : F D