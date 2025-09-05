Keur Massar : La gendarmerie démantèle un réseau frauduleux QNET à Niacoulrap

La Brigade de Recherches de Keur Massar a mis fin, jeudi 4 septembre 2025, aux activités d’un réseau frauduleux opérant sous le nom de « Qnet Infinity Millenials », installé à Niacoulrap.

Selon les informations recueillies, ce réseau attirait principalement des étrangers en leur promettant des emplois fictifs. Les recrues étaient contraintes de verser la somme de 600 000 francs CFA, présentée comme l’achat de produits tels que le Sipandant, le café Olé ou encore le bio-disque.

En échange, les victimes espéraient bénéficier de formations dispensées dans un centre clandestin, dépourvu de toute autorisation administrative. Les gendarmes ont par ailleurs découvert une maison servant à la fois de dortoir et de salle de cours pour les nouveaux adhérents.

Si les dirigeants de cette organisation illégale ont réussi à prendre la fuite, les forces de l’ordre ont interpellé 20 personnes, toutes de nationalité étrangère, identifiées comme des victimes de cette escroquerie : 2 Béninois, 3 Ivoiriens et 15 Guinéens.

Les autorités poursuivent les enquêtes afin de mettre la main sur les responsables de ce trafic et de renforcer la lutte contre les réseaux frauduleux de type pyramidal.