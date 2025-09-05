Société

Tambacounda : Un garçon de 8 ans se noie dans le fleuve de Mansadala

Par Niakaar
0

Le village de Diyabougou, dans la commune de Komoti du département de Tambacounda, est endeuillé par la mort tragique d’un garçon de 8 ans, du nom de M. Camara. Il a été emporté par les eaux du bras du fleuve Gambie, situé à l’entrée du village de Mansadala, dans la commune de Dialacoto. Les faits remontent à l’après-midi du 3 septembre 2025, vers 16 h 50.

Selon des sources de Seneweb, le petit Camara aurait quitté le domicile familial, après le déjeuner, pour aller se baigner avec ses camarades dans le bras du fleuve. C’est à la hauteur du pont que le courant l’a emporté. Alertés, les villageois se sont lancés à sa recherche.

Après 30 minutes de recherches, ils ont repêché le corps sans vie et ont alerté la brigade de gendarmerie de Dialacoto et les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie de Tambacounda. Après le constat d’usage, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda.

Une enquête est ouverte.

