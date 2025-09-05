Météo : L’Anacim annonce de fortes pluies et des risques d’inondations

Durant les prochaines 48 heures, plusieurs régions du Sénégal pourraient connaître de fortes pluies, avec des risques d’inondations, a annoncé ce vendredi l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

« Entre le 5 et le 7 septembre, de fortes pluies (plus de 100 mm par endroits) accompagnées d’orages sont attendues dans plusieurs localités. Résultat : certaines régions sont exposées à des risques d’inondations », a annoncé l’Anacim dans son bulletin de ce vendredi 5 septembre.

️Les zones les plus exposées sont le Sud (Ziguinchor, Kolda, Cap Skirring, etc.), le centre Sud (Nioro, une partie de Kaolack, Foundiougne, etc.) et l’Est (Tambacounda, Kédougou, Matam, Podor, Bakel, etc.).

Ces fortes pluies pourraient faire déborder le fleuve. Podor et Matam sont considérées comme les zones à risque élevé, tandis que Bakel, Kanel, Diourbel, Mbacké et Saint-Louis sont considérés comme zones à risque modéré.