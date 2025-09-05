Polémique autour de Cheikh Yérim Seck : La riposte du camp de Khalifa Sall

Les propos tenus par Cheikh Yérim Seck sur le plateau de 7TV continuent d’alimenter la controverse. Le camp de Khalifa Ababacar Sall a réagi vigoureusement, qualifiant les déclarations du journaliste de « totalement mensongères », et a livré sa version des faits à travers un communiqué transmis à PressAfrik.

Selon ce document, le président du mouvement Taxawu Sénégal a immédiatement contacté Mme Maimouna Ndour Faye, productrice de l’émission MNF, pour solliciter un droit de réponse en direct, à l’instar d’un précédent démenti accordé à Cheikh Ahmed Tidiane Youm. La direction de la chaîne lui aurait répondu que cela n’était pas possible, l’émission ayant été enregistrée à l’étranger.

Privé de cette possibilité, Khalifa Sall aurait alors cherché un échange direct avec Cheikh Yérim Seck. D’après ses proches, il a obtenu son numéro, multiplié les appels et envoyé des messages, mais « n’a jamais reçu de réponse ».

Face à ce silence, le communiqué dénonce « l’absence de courage » du journaliste, estimant que « celui qui parle fort sur un plateau n’a pas assumé ses propos lorsqu’il a été confronté à la vérité ». Le texte qualifie les affirmations de Seck de « fausses, infondées et malveillantes », y voyant une démarche guidée par « la volonté de nuire plutôt que par la recherche de la vérité ».

L’attaque s’élargit à la crédibilité du journaliste, accusé de « fuir la confrontation directe » et de « se cacher derrière les caméras ». « Chaque jour, il prouve qu’il n’a ni courage, ni crédibilité. Son objectif n’est pas l’information mais le buzz », assène le camp de Khalifa Sall.

Enfin, ses partisans invitent l’entourage de Cheikh Yérim Seck à lui rappeler qu’« un journaliste responsable assume ses propos et répond à ses contradicteurs », suggérant qu’« à défaut de ce courage, il aurait mieux valu garder le silence ».