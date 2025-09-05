Élim Mondial 2026 : Le Sénégal reçoit le Soudan ce vendredi

Le Sénégal affronte ce vendredi 5 septembre le Soudan au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19h00 GMT), dans le cadre de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre capitale avant le déplacement du 9 septembre à Kinshasa, où les « Lions » croiseront la République démocratique du Congo.

Toujours invaincus en qualifications depuis 22 matchs, les hommes de Pape Thiaw visent une victoire à domicile pour confirmer leur statut et faire oublier le nul concédé face aux « Crocodiles » du Nil (0-0) en mars dernier. Sadio Mané mènera l’attaque, mais l’équipe devra composer sans Ismaila Sarr, forfait sur blessure.

Une victoire permettrait aux Sénégalais d’aborder avec sérénité le choc face à la RDC, leader du groupe. Dans l’autre affiche de la poule B, les Léopards congolais affrontent le Soudan du Sud ce vendredi à 12h00 GMT.

Au classement, la RDC occupe la première place avec 13 points (+5). Le Sénégal suit de près avec 12 points (+7), devant le Soudan, également à 12 points mais avec une différence de buts de +6. Le Togo est 4ᵉ (4 pts), le Soudan du Sud 5ᵉ (3 pts) et la Mauritanie ferme la marche (2 pts).