Mbacké : Un agresseur arrêté en pleine tentative de vol avec violence

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, ce mercredi 3 septembre 2025, à l’arrestation d’un individu impliqué dans une agression violente dans le quartier de Palène.

Selon des sources policières, une patrouille a surpris un groupe de quatre malfaiteurs armés de machettes, en train d’attaquer un passant afin de lui dérober son téléphone et d’autres biens. Face à la résistance de la victime, les assaillants l’ont rouée de coups, l’un d’eux allant jusqu’à le blesser au dos avec une arme blanche.

Alertés par la scène, les agents sont rapidement intervenus. Après une course-poursuite, ils ont réussi à interpeller l’un des agresseurs, trouvé en possession de sa machette. Ses trois complices, en revanche, ont réussi à prendre la fuite.

La victime, légèrement blessée, a été prise en charge. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les autres membres du groupe et de les traduire devant la justice.