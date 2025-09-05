Gamou 2025 : Serigne Moustapha Sy revient sur la vie du Messager et précise sa vision du talibé Cheikh

À l’occasion de la célébration de la nuit dédiée au Prophète Mouhamed (PSL), le guide du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy, a longuement évoqué la vie et l’œuvre du Messager de l’islam. Il a particulièrement insisté sur ses multiples qualités en tant qu’envoyé d’Allah.

Profitant de cette tribune, le marabout a tenu à clarifier la distinction entre le statut de talibé Cheikh et celui de talibé Tidiane. Selon lui, seuls quatre figures de la Tijaniya peuvent être considérés comme talibés Cheikh : Mame El Hadj Omar, Seydi El Hadj Malick Sy, Serigne Babacar Sy et Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum. « J’ai la certitude que ces derniers sont de véritables talibés Cheikh. Mais certains, aujourd’hui, s’autoproclament tels en se contentant de prendre un chapelet », a-t-il déploré.

Par ailleurs, Serigne Moustapha Sy a mis en garde contre la dénaturation des textes religieux et des chants diffusés, notamment sur les réseaux sociaux. Il dit avoir constaté des altérations dans la lecture et la transcription des paroles. Dans ce sens, il a appelé à une réorganisation du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, afin de privilégier les échanges et le partage de connaissances entre talibés.

Abordant la question du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), le guide religieux a expliqué que sa démarche reste orientée vers une meilleure organisation interne. « J’ai choisi d’écouter tout le monde avant de donner mon avis sur la structuration du parti. Certains disent que le Président favorise quelques personnes, mais ce n’est pas le cas », a-t-il précisé.