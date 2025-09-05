Gamou 2025 : « Capitaine » défend son père et monte au créneau

Au lendemain du Gamou, le guide spirituel du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, s’est exprimé sur l’actualité politique, économique et sociale du Sénégal.

Dès l’entame de son allocution, le marabout a adressé ses remerciements aux foyers religieux pour leur contribution à la réussite de l’événement, ainsi qu’aux délégations venues de l’étranger. Il a également salué la présence de la Première dame, représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, soulignant la portée symbolique de ce geste.

Dans la foulée, Serigne Moustapha Sy a cédé la parole à son fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, surnommé « Capitaine ». Celui-ci, dans un ton ferme, a réaffirmé son soutien indéfectible à son père : « Nous savons tous que vous êtes notre guide, notre père et notre référence. Vos compétences et votre niveau de spiritualité ne sont pas comparables à ceux qui contestent votre autorité. S’ils en avaient le pouvoir, ils seraient à votre place. Mais c’est Dieu qui vous a choisi. Donc, le chien aboie, la caravane passe… », a-t-il lancé, sous le regard approbateur du guide selon Dakaractu.

Par cette sortie, le fils du leader des Moustarchidines a clairement affiché sa volonté de défendre son père face aux critiques, renforçant ainsi le positionnement de Serigne Moustapha Sy dans l’espace religieux et politique national.