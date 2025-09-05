«Usage de drones sur les manifestants» : Seydi Gassama répond à Cheikh Yérim

Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a vivement réagi aux déclarations du journaliste Cheikh Yérim Seck, qui a affirmé que des drones auraient été utilisés pour tirer sur des manifestants au Sénégal entre mars 2021 et février 2024. Dans un message publié sur X, Gassama a qualifié cette thèse de « méprisante pour les victimes » et d’« insultante pour les forces de défense et de sécurité sénégalaises ».

Le défenseur des droits humains a dénoncé l’irresponsabilité de telles accusations, jugées sans fondement, et appelé les journalistes à enquêter rigoureusement pour identifier les éventuels responsables, étatiques ou non, de ces prétendus tirs par drones, plutôt que d’attendre des enquêtes judiciaires, lit-on sur Seneweb.

Pour rappel, lors d’une émission sur 7TV mercredi, Cheikh Yérim Seck a soutenu que « aucune personne n’est morte d’une balle des forces de sécurité et de défense du Sénégal » durant les manifestations, ajoutant que « certains ont été tués par des drones ».